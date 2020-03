Covid-19

O governo chinês vai doar materiais de apoio e facilitar a aquisição de equipamentos a Portugal para enfrentar a pandemia da covid-19, anunciou hoje o embaixador da China em Portugal, Cai Run.

Numa nota enviada à Lusa, a embaixada chinesa mostrou-se grata às autoridades portuguesas pela "solidariedade" demonstrada durante a crise provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 na China e lembrou que "no aperto do perigo, conhece-se o amigo", assegurando que os meios "vão chegar em breve" ao país.

"Desde há muito tempo, a Embaixada da China em Portugal tem mantido comunicação e coordenação estreitas com o governo português e as suas autoridades competentes, como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Saúde e Direção-Geral da Saúde [DGS] de Portugal, e ao mesmo tempo tem articulado com as autoridades competentes chinesas, assim como autoridades locais e empresas", referiu o diplomata no comunicado.