Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pediu ao Benfica "prestação de informação ao mercado", depois de "terem surgido na comunicação social rumores" sobre o desfecho do procedimento de registo da OPA lançada sobre a sua SAD.

Em comunicado enviado ao supervisor, o Benfica confirmou que recebeu um pedido de prestaçao de "informação ao mercado após terem surgido na comunicação social rumores sobre o desfecho do procedimento de registo da Oferta pública de aquisição sobre as ações representativas do capital social da Benfica SAD ('OPA'), e sobre a eventual utilização alternativa dos fundos mobilizados para efeitos da sua liquidação para a contratação de reforços para a equipa de futebol".

Segundo o documento, disponível no portal do supevisor do mercado, a CMVM também solicitou a prestação imediata de informação ao mercado "quanto aos negócios celebrados que permitiram a disponibilização dos referidos fundos à Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. para efeitos de liquidação da Oferta, e notificou a Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. e a Benfica SAD de um projeto de indeferimento do pedido de registo desta oferta".