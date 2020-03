Exercício

Calendário das atividades será disponibilizado no Facebook

O Holmes Place vai ter aulas diárias em direto, na sua página de Facebook, para que os sócios, e não só, possam praticar exercício durante este período em que os ginásios estão fechados devido ao estado de emergência declarado em virtude do surto de Covid-19.

"Todas as semanas iremos disponibilizar no Facebook a calendarização das aulas, que vão ter entre 20 a 30 minutos. Além destas aulas em direto, vamos também ter planos de treino, artigos e receitas saudáveis", avança o Holmes Place ao Destak.

Aqueles que, por um motivo ou outro, não possam acompanhar as aulas em direto, ou que queiram repetir alguma em particular que lhes tenha agradado mais, terão a possibilidade de aceder a todos os vídeos destas atividades que vão estar disponíveis no Youtube da cadeia de ginásios.

"Bem sabemos que é tempo de ficarmos em casa, mas a nossa rotina saudável tem de continuar. Seja sozinho ou em família, o importante é mantermo-nos ativos, reforçando o nosso sistema imunitário".