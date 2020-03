Covid-19

As linhas de crédito no valor de 3 mil milhões de euros para os setores mais abrangidos pela pandemia de covid-19 "chegarão ao sistema bancário amanhã ou depois", disse hoje o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital falava em conferência de imprensa após a reunião da Concertação Social, que decorreu através de videoconferência.

"Tendo a Comissão Europeia aprovado ontem [domingo] as condições das novas linhas de crédito que definimos, o Governo tem agora as condições de as fazer chegar ao sistema bancário rapidamente", afirmou Pedro Siza Vieira, acrescentando que isso deverá acontecer "amanhã [terça-feira] ou depois".