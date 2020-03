Covid-19

As empresas que forem obrigadas a encerrar devido ao estado de emergência nacional vão poder ter acesso ao 'lay-off' simplificado, disse hoje o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Em conferência de imprensa após a reunião da Concertação Social, em Lisboa, que decorreu através de videoconferência, o ministro esclareceu que "as empresas que tenham sido encerradas por decisão administrativa ou legislativa têm acesso ao mecanismo extraordinário de apoio ao emprego", designado habitualmente por 'lay-off' simplificado.

De acordo com Siza Vieira, o Governo deverá rever novamente a portaria publicada recentemente que criou a medida no sentido de a simplificar e clarificar, adiantando que ela implica a suspensão do contrato ou a redução do horário de trabalho, tal como o regime de 'lay-off' geral que está previsto no Código do Trabalho.