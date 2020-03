Covid-19

O Governo brasileiro anunciou um pacote de medidas no valor de 85,8 mil milhões de reais (15,5 mil milhões de euros) para estados e municípios do país enfrentarem o impacto da pandemia da covid-19.

Na segunda-feira, o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, comunicou a medida em videoconferência com governadores do norte e do nordeste do Brasil, estando agendada para hoje uma reunião com governos estaduais de outras regiões.

Entre as medidas apresentadas, está a suspensão das dívidas das unidades federativas com o Estado, que terá um custo de 12,6 mil milhões de reais (2,28 mil milhões de euros).