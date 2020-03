Covid-19

O chefe do Governo de Macau avisou hoje as operadoras que exploram o jogo de que é momento para responderem ao desafio da responsabilidade social, quando as autoridades procuram hotéis para converter em centros de quarentena.

"Este é também um desafio vosso", sublinhou Ho Iat Seng, que lançou um "apelo às concessionárias para terem ponderação", num momento em que as autoridades estão sob "grande pressão" para encontrarem hotéis face ao regresso de milhares ao território, obrigados a cumprir uma quarentena de 14 dias.

Com milhares de pessoas sob quarentena e quase 1.500 isoladas em hotéis, o chefe do Governo de Macau explicou que os serviços "estão desiludidos" com a dificuldade de encontrar estabelecimentos e frisou que as operadoras e os 'resorts' "têm de ver como devem assumir a responsabilidade social".