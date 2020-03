Covid-19

Especialistas brasileiros consideram que as populações mais pobres do Brasil serão as mais afetadas pela pandemia da covid-19 devido às dificuldades de se manterem em isolamento domiciliário, tendo em conta as condições habitacionais.

"Quando a epidemia explodir, ela vai dizimar os pobres deste país. As condições de vida dessa população favorecem o coronavírus. Nas casas onde moram muitas pessoas, há poluição ambiental, é preciso trabalhar o tempo todo. Essa precariedade não está a ser objeto de políticas públicas no Brasil", alertou a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Ligia Bahia, em declarações à imprensa local.

Em 2018, segundo o estudo "Sínteses dos Indicadores Sociais" do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 25,3% da população do Brasil recebia rendimentos inferiores a 5,50 dólares (5,10 euros) por dia, valor definido pelo Banco Mundial como limiar da pobreza.