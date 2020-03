Covid-19

O Conselho de Estado timorense apoiou hoje por unanimidade a declaração do estado de emergência em Timor-Leste em resposta à pandemia da covid-19.

"Houve unanimidade de apoio à medida", disse à Lusa um dos participantes, no final da reunião.

Antes, participantes presentes no Conselho Superior de Defesa e Segurança (CSDS) indicaram à Lusa ter sido dada "opinião favorável" à declaração do estado de emergência no país.