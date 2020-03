Covid-19

A Venezuela registou 84 casos de infeção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, o que levou as autoridades a anunciar mais restrições à circulação de pessoas, anunciou o Governo venezuelano.

As novas medidas vão começar a ser aplicadas, a partir das 00:00 de quarta-feira, no Distrito Capital e estados vizinhos.

"Queremos informar que hoje [segunda-feira] se registaram sete novos casos, três no estado de Barinas, dois no estado de Arágua, um no Distrito Capital e um no estado de Miranda", anunciou a vice-Presidente venezuelana, numa declaração transmitida pela televisão estatal.