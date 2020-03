Actualidade

A bolsa de Tóquio fechou hoje em forte alta, apoiada pelo recuo do iene, as intervenções do Banco do Japão e as novas medidas da Reserva Federal norte-americana para amortecer o impacto da pandemia da covid-19

No fim da sessão, o principal indicador Nikkei ganhou 7,13% para fechar nos 18.092,35, enquanto o segundo índice, Topix, subiu 3,18% para 1.333,10.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.