Os cidadãos que estão a bordo do navio cruzeiro MSC Fantasia, no Porto de Lisboa, vão começar a ser repatriados, estando já marcados quatro voos para hoje com destino à Alemanha, Brasil e Reino Unido, segundo o Governo.

O Ministério da Administração Interna (MAI) adianta hoje em comunicado que estão marcados dois voos para a Alemanha (às 08:30 e às ?16:05), cada um com capacidade para 189 pessoas, um para o Brasil (às 14:00), com capacidade para 453 pessoas e outro para o Reino Unido (14:05), que pode transportar 309 pessoas.

"Tal como previsto, estes cidadãos sairão do navio e serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para os voos de regresso aos seus países de origem", indica o MAI.