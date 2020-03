Covid-19

Teletrabalho, reuniões partidárias à distância e uma "intensíssima agenda pública" mas apenas através da internet são algumas das mudanças na ação política do BE devido à Covid-19, lançando ainda nos próximos dias uma plataforma para receber denúncias laborais.

Em declarações à agência Lusa sobre as mudanças na agenda, ação política e funcionamento do partido devido à pandemia da Covid-19, o deputado e dirigente bloquista Jorge Costa começou por explicar que "a própria estrutura do BE sofreu adaptações".

"Os serviços do Bloco foram passados a teletrabalho, foram tomadas as medidas do ponto de vista das adaptações tecnológicas para poder ter as principais funções - bases de dados, finanças, serviços administrativos e atendimento - em teletrabalho", explicou.