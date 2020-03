Covid-19

A Porto Editora adiou até final de junho o prazo de pagamento dos pequenos livreiros, para que consigam fazer face ao período de crise económica que se avizinha, depois de terem sido obrigados a fechar portas devido à covid-19.

"Numa altura em que, por todo o país, centenas de livrarias veem-se na contingência de fecharem portas no contexto do estado de emergência que o país atravessa, o Grupo Porto Editora decidiu apoiar os pequenos retalhistas permitindo-lhes adiarem o pagamento das faturas com vencimento previsto para as próximas semanas", informou o grupo editorial em comunicado.

Os pequenos livreiros foram contactados pela Porto Editora na segunda-feira e foram informados de que os pagamentos poderão ser efetuados até ao final do mês de junho, uma decisão que tem como objetivo "aliviar a pressão sobre a tesouraria das livrarias de micro e pequena dimensão".