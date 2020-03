Covid-19

Parte dos portugueses no Luxemburgo está mais preocupada com o impacto económico da pandemia do Covid-19, nomeadamente no emprego, do que com os riscos que representa num país de passagem na Europa.

Para José Trindade, responsável do Centro de Apoio Social e Associativo (CASA) para a comunidade imigrante, grande parte dos portugueses que "estão cá a receber o salário mínimo nacional, e ainda são uma boa parte da comunidade, estão mais preocupados com o emprego, do que com os riscos do vírus", que está a provocar a pandemia.

O fundador da CASA, uma das mais antigas instituições de solidariedade de apoio aos portugueses no Luxemburgo, que celebra este ano 40 anos, agora com portas abertas a imigrantes de outras nacionalidades naquele país, sublinhou que já recebeu mais de 200 solicitações de portugueses a pedirem apoio, alguns para regressarem a Portugal, desde que o governo luxemburguês declarou o estado de emergência, impondo o encerramento de cafés, restaurantes, empresas, incluindo as de construção.