Covid-19

A Câmara Municipal da Guarda disponibiliza o edifício do antigo Centro Apostólico, que foi arrendado à Diocese, para acolher doentes da covid-19 em recuperação, foi hoje anunciado.

"Estando o Hospital Distrital da Guarda ativado como unidade de segunda linha para contenção da infeção e tratamento dos infetados pela covid-19 e visto que entrámos numa fase de crescimento exponencial da epidemia, a Câmara Municipal da Guarda já tem disponível todo o imóvel do antigo Centro Apostólico para, caso se justifique, instalar doentes infetados com o coronavírus que estejam em recuperação", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, o edifício do antigo Centro Apostólico, que foi arrendado pela autarquia à Diocese da Guarda, "tem capacidade para 80 pessoas" e "será prontamente disponibilizado" logo "que as necessidades do Hospital da Guarda assim o justifiquem".