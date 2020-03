Covid-19

A pandemia da covid-19 atrasou a limpeza de terrenos que devia terminar na semana passada, como acontece na Serra da Lousã, onde as equipas de sapadores suspenderam o trabalho durante dois ou mais dias.

As duas brigadas dos Baldios da Lousã, com um total de seis trabalhadores, estiveram paradas na quinta e na sexta-feira, os dois primeiros dias após ter sido declarado o estado de emergência em Portugal, que vigora desde as 24:00 de quarta-feira.

"Temos muito trabalho para fazer", disse à agência Lusa Manuel Parola Gonçalves, presidente dos Baldios daquela vila do distrito de Coimbra.