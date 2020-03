Covid-19

A Conferência Episcopal Timorense decretou hoje a ampliação por tempo indefinido da decisão de suspender todas as missas presenciais, incluindo as celebrações litúrgicas relacionadas com o período da Páscoa.

"A CET decide que todas as celebrações litúrgicas, mesmo as do tempo Pascal, sejam celebradas sem a participação do povo", determina uma diretriz divulgada hoje e assinada pelos três bispos timorenses, que amplia uma decisão já em vigor desde sábado em todo o país.

"Os fiéis sigam as celebrações, permanecendo nas suas casas, caso haja transmissão via rádio ou televisão. Embora não recebam a comunhão eucarística podem fazer a comunhão espiritual", refere o texto.