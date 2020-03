Covid-19

A Câmara de Coimbra vai assegurar o alojamento em unidades hoteleiras da cidade aos profissionais de saúde e proteção civil, no âmbito da cooperação com outras entidades no combate à pandemia da covid-19.

O município vai "providenciar alojamento em unidades hoteleiras de Coimbra para acolher profissionais de saúde e proteção civil", de acordo com um despacho do presidente da autarquia, Manuel Machado, enviado à agência Lusa.

A medida surge "no âmbito da cooperação entre entidades, em conjugação de esforços para a efetivação do Plano de Contingência do Município", que foi adotado no dia 09 de março, refere o documento.