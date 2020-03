Covid-19

O setor do comércio, instituições de solidariedade social e bombeiros de Oleiros vão usufruir de isenção do pagamento de água e a restante população vai ter um período de pagamento alargado, anunciou hoje o município local.

"No contexto da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o município decidiu adotar um conjunto de medidas que permitem proteger os setores económicos mais vulneráveis no atual contexto de Estado de Emergência", refere, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

Adianta ainda que estas medidas pretendem amortecer aquele que será o impacto económico expectável, considerando que as atividades ligadas ao comércio, serviços e turismo estão já a atravessar uma fase difícil.