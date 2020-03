Covid-19

O Governo anunciou hoje a continuação da suspensão de voos de e para Itália por mais 14 dias, face à intensidade da pandemia de covid-19 que ainda se verifica naquele território.

"Face à intensidade da pandemia covid-19 que ainda se verifica em Itália, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em articulação com o Ministério da Saúde e da Administração Interna, decidiu prorrogar por mais 14 dias o despacho de 10 de março que suspendeu os voos de todas as companhias aéreas, comerciais ou privados, com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses para todas as regiões de Itália", divulgou o Governo, em comunicado.

O novo despacho que estende a suspensão das ligações aéreas com Itália entra em vigor às 00:00 de quarta-feira e vigora até 07 de abril, não se aplicando, porém, a "aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais".