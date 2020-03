Covid-19

O Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) tem a partir de hoje um sistema para consultas não presenciais para determinados tipos de doentes, anunciou aquela instituição.

"O hospital já preparou um sistema para consultas não presenciais, por telefone, para os casos de consultas de continuidade, doentes crónicos ou outros esclarecimentos adequados, sendo que se disponibiliza o contacto telefónico por especialidade e com horário disponível", informa uma nota de imprensa.

Este sistema surge na sequência da decisão do conselho de administração do CHTV ter decidido cancelar, desde segunda-feira, toda a atividade da Consulta Externa, devido à evolução da covid-19, "salvo se for o hospital a entrar em contacto telefónico com o utente e convocá-lo".