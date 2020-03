Covid-19

O Governo afegão teme que o regresso de milhares de refugiados afegãos procedentes do Irão, um dos países mais afetados pela pandemia de coronavírus, aumente a propagação da doença no Afeganistão, onde o sistema de saúde é precário.

"O regresso massivo de refugiados aumentou a vulnerabilidade do Afeganistão face à propagação do novo coronavírus (Covid-19), especialmente nas últimas semanas porque todos os dias cerca de 10 mil pessoas regressam ao país", disse o porta-voz do Ministério da Saúde do governo de Cabul, Wahidullah Mayar.

O responsável refere-se a todos os cidadãos que regressam de forma voluntária, mas também aos afegãos que estão a ser deportados pelo Executivo de Teerão.