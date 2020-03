Covid-19

Cerca de seis milhões de máscaras destinadas à Alemanha para ajudar no combate da pandemia causada pelo novo coronavírus desapareceram no Quénia, anunciou hoje uma porta-voz do Ministério da Defesa alemão.

"Existem seis milhões de máscaras de proteção que foram perdidas no Quénia", disse a porta-voz à agência de notícias AFP, confirmando informações da publicação Spiegel.

Esses seis milhões de máscaras FFP2 desapareceram de um aeroporto queniano no final da semana passada.