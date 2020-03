Actualidade

Kano, Nigéria, 24 mar 2020 (Lusa) - Pelo menos 70 elementos das Forças Armadas da Nigéria foram mortos na segunda-feira num ataque a um comboio no nordeste daquele país, uma região que tem sido massacrada com ações violentas do grupo do Estado islâmico na África Ocidental (ISWAP), disseram hoje fontes militares.

"Registamos perdas muito pesadas", disse uma fonte militar à AFP sob anonimato.

"Pelo menos 70 soldados morreram numa emboscada" na segunda-feira na região de Konduga (estado de Borno), afirmou a mesma fonte.