Covid-19

A Universidade da Beira Interior (UBI), que suspendeu as aulas presenciais devido à pandemia da covid-19, mantém 303 estudantes de vários países alojados nas residências e uma cantina a funcionar, informou hoje aquela instituição sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UBI explica que, "apesar da suspensão das atividades letivas e do encerramento de um conjunto de serviços no âmbito das medidas de combate à propagação da covid-19, as residências mantêm o funcionamento adequado para a instalação dos estudantes que não podem regressar às suas zonas de origem".

Segundo o referido, mantêm-se nas instalações 303 estudantes de 26 países, sendo que os alunos em maior número são de Angola (118), Brasil (84) e Equador (22), entre outros.