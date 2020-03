Covid-19

A cadeia do Porto e o hospital prisional de Caxias têm duas enfermarias reservadas para reclusos que sejam infetados pelo novo coronavírus, estando também disponíveis os pavilhões de segurança da prisão do Linhó e de Paços de Ferreira.

Em resposta enviada à agência Lusa, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) indica que as duas enfermarias de retaguarda para internamento de reclusos que venham a contrair o novo coronavírus situam-se no Estabelecimento Prisional do Porto e no Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, juntamente com os pavilhões de segurança do Estabelecimento Prisional do Linhó e de Paços de Ferreira.

O Plano de Contingência para a covid-19 dos serviços prisionais impõe que os presos que entrem agora nas cadeias sejam obrigados a cumprir uma "quarentena profilática de 14 dias", com monitorização clínica diária.