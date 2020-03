Covid-19

O Município de Pombal pretende ter acesso à lista de pessoas que estão em quarentena, administrativa ou clínica, para controlo das autoridades de saúde e de proteção civil.

O presidente da Câmara de Pombal, Diogo Mateus, citado numa nota de imprensa, defende que "é urgente que as autoridades tenham acesso a toda a informação, no sentido de garantir o cumprimento das medidas de quarentena e de isolamento".

Para o autarca, se existir uma lista atualizada de pessoas em quarentena para controlo das autoridades de saúde e de proteção civil, poderá "rapidamente intervir no sentido de prevenir possíveis cadeias de contágio, situação que ganha especial relevância com o regresso ao país de vários cidadãos e a existência de pessoas em quarentena por contacto conhecido com linhas de contágio".