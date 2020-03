Covid-19

O Município de Leiria anunciou hoje que está a negociar com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) a instalação de um centro de diagnóstico móvel no estádio, para a realização de testes laboratoriais.

Com o objetivo de facilitar os testes laboratoriais a casos suspeitos de infeção pela covid-19, a Câmara de Leiria está a negociar com a ARSC a instalação, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, de um centro de diagnóstico móvel, tipo 'drive thru'.

A criação deste equipamento será feito em articulação com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, com os municípios da área de influência do Centro Hospitalar de Leiria e com as autoridades de saúde, destinando-se apenas a suspeitos de infeção devidamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde, refere uma nota de imprensa da autarquia.