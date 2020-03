Covid-19

Os militares da GNR estão a percorrer as várias aldeias do distrito da Guarda com avisos sonoros para alertar a população para os cuidados que deve ter com a pandemia causada pela covid-19, foi hoje anunciado.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, a ação começou no domingo e abrange "todas as aldeias" dos 14 concelhos daquele distrito do interior do país, marcado por uma população envelhecida e também pela presença de muitos emigrantes e de residentes em outras zonas do país que, nos últimos dias, regressaram à terra natal.

A GNR está a utilizar os altifalantes das viaturas de patrulhamento para fazer chegar a mensagem aos residentes de que neste período de pandemia devem "ficar em casa".