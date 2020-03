Covid-19

A indústria portuguesa de componentes automóveis deverá registar "quebras abruptas" na atividade de 50% em março e de 90% em abril e maio, só começando a recuperar em novembro do impacto da pandemia, prevê hoje a associação setorial.

"Só a partir de novembro a indústria portuguesa de componentes para o automóvel começará a recuperar, sem contudo chegar aos números de 2019", antecipa a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), apontando para uma descida de 30% no volume de negócios na totalidade do ano 2020, para 8,5 mil milhões de euros, contra os 12 mil milhões de euros do ano anterior.

Em comunicado, a AFIA nota que estes números seguem-se à evolução positiva de 7,8% que as exportações de componentes automóveis tinham registado em janeiro e evidenciam o "severo impacto" perspetivado a curto prazo no setor, em resultado da pandemia de covid-19 e do consequente abrandamento da economia e redução da procura de automóveis.