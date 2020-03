Actualidade

O arrendamento do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, para acolher a presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, custará mais de cinco milhões de euros, segundo a resolução publicada hoje em Diário da República.

Segundo o documento, para suportar os encargos do contrato de arrendamento - para fins não habitacionais - a celebrar com a Fundação Centro Cultural de Belém poderá fazer-se uma despesa global até 5.024.741 euros, aos quais se deve acrescentar ainda o valor do IVA.

A despesa, suportada pelo orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, será repartida entre este ano, com cerca de dois milhões de euros, e 2021, com cerca de três milhões de euros.