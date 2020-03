Actualidade

A 'Cereja do Fundão' é desde hoje um produto com Indicação Geográfica Protegida (IGP), segundo divulgou a Comissão Europeia, que aprovou o pedido português nesse sentido.

A área geográfica de produção da 'Cereja do Fundão' é circunscrita ao concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, às freguesias limítrofes a sul, de Louriçal do Campo e Lardosa (concelho de Castelo Branco), e a norte, às freguesias de Ferro e Peraboa (concelho de Covilhã).

Numa nota de imprensa, a Comissão Europeia salienta que a produção de cereja na região do Fundão "impulsionou a economia local, criando sete mil empregos numa década".