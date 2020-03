Actualidade

A agência de notação financeira Moody's colocou hoje Angola entre os países mais vulneráveis à queda do petróleo, juntamente com Omã, Bahrein e Iraque, alertando para a limitada capacidade de ajustamento a um choque externo.

"A vulnerabilidade à queda dos preços do petróleo vai criar divergência na qualidade de crédito", alertam os analistas numa nota sobre o impacto da queda do petróleo nos países exportadores deste matéria-prima.

No relatório, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas da Moody's escrevem que "os preços baixos do petróleo são negativos do pontos de vista do crédito para os países exportadores, em particular Omã, Bahrein, Iraque e Angola, onde a capacidade de ajustamento a um choque profundo, ainda que temporário, é limitada".