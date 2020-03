OE2020

O Ministério do Ambiente considerou hoje que o facto de o Presidente da República ter afastado um recurso ao Tribunal Constitucional (TC) por causa do Metropolitano de Lisboa confirma que o projeto diz respeito, "apenas e só", ao Governo.

Na segunda-feira, a propósito da promulgação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), o chefe de Estado defendeu que não se justifica um recurso ao TC sobre o projeto da linha circular do metro da capital, argumentando que a Assembleia da República apenas formulou uma "recomendação política", sem suspender "qualquer decisão administrativa".

Em causa está a aprovação de uma alteração ao OE2020, na especialidade, para a suspensão do projeto de construção da linha circular, o que motivou protestos do PS e do Governo.