Covid-19

Lisboa, 24 mar 2020 Lusa) - A Federação Nacional de Professores pediu hoje ao Governo que resolva a situação dos docentes de escolas portuguesas no estrangeiro que querem regressar a casa devido à pandemia da covid-19, alertando que se sentem abandonados.

Nos últimos dias, a Fenprof tem sido contactada por muitos professores que estão a trabalhar no estrangeiro, em especial nos países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e que querem "voltar para junto das suas famílias".

Com os voos cancelados e as entradas no país limitadas, desde que foi decretado na semana passada o estado de emergência, os professores "têm pedido a intervenção junto das autoridades nacionais para que seja possível o seu regresso a Portugal, neste perigoso tempo de pandemia", lembra a Fenprof em comunicado enviado hoje para as redações.