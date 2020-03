Covid-19

O Parlamento das Filipinas aprovou hoje a declaração de emergência nacional e autorizou o presidente a lançar um programa de ajuda a 18 milhões de famílias e a requisitar hospitais privados e navios para conter a pandemia Covid-19.

O presidente Rodrigo Duterte passa a contar com mais meios do Orçamento do Estado e, de acordo com a nova legislação, pode mandar punir os cidadãos que não cumpram as ordens de quarentena assim como aqueles que venham a difundir informações falsas sobre a pandemia.

O estado de emergência vai estar em vigor durante três meses, mas pode ser prolongado pelo Congresso.