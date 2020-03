Covid19

As empresas de telecomunicações vão poder abrandar, bloquear e restringir serviços de comunicações eletrónicas durante a epidemia da covid-19, para garantir acesso ininterrupto a serviços essenciais, como os de saúde ou segurança, segundo um diploma publicado.

"Importa (...) acautelar a identificação dos serviços de comunicações eletrónicas que devem ser considerados críticos e os clientes que devem ser considerados prioritários, bem como definir as medidas excecionais e de caráter urgente que as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas devem adotar para garantir a continuidade desses serviços", determina o Ministério das Infraestruturas, no decreto-lei publicado na segunda-feira, em suplemento do Diário da República, e que entrou hoje em vigor.

O diploma determina que as empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público "devem dar prioridade à continuidade da prestação dos serviços críticos" e define quais os serviços, como os de voz e de mensagens curtas (SMS) suportados em redes fixas e móveis, os de "acesso ininterrupto" aos serviços de emergência (incluindo a informação sobre a localização da pessoa que efetua a chamada, e a transmissão ininterrupta dos avisos à população), e os serviços de distribuição de sinais de televisão linear e televisão digital.