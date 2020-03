Covid-19

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), Covilhã, distrito de Castelo Branco, reivindicou hoje a redução das propinas e suspensão do pagamento das residências, em virtude das dificuldades causadas pela pandemia da covid-19.

"Considerando esta situação excecional, a AAUBI considera imperativo o reforço do apoio aos estudantes, aliada a uma redução da sobrecarga financeira, nomeadamente através da redução do valor da propina dos estudantes portugueses e internacionais, em todos os ciclos do ensino superior, enquanto se verificar o atual panorama", apontam os estudantes em comunicado.

No dia em que se assinala o Dia Nacional do Estudante, a AAUBI expressa a sua "preocupação face à incerteza que os estudantes do ensino superior enfrentam, com especial foco nos cerca de 8.000 estudantes que representa e que frequentam a Universidade da Beira Interior".