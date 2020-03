Covid-19

Corporações de bombeiros do distrito de Vila Real queixam-se de "uma rotura" de materiais como fatos de proteção, máscaras, luvas ou desinfetante e lançaram um pedido de ajuda à população, empresas, farmácias e clínicas da região.

Os bombeiros da Cruz Verde, em Vila Real, lançaram esta semana, através das redes sociais, um pedido de ajuda à população, salientando que "necessitam de máscaras, luvas, fatos de proteção, gel desinfetante, álcool e água" para fazer face à pandemia de covid-19.

O comandante Vitorino Cardoso sublinhou a "grande dificuldade" que a corporação está a ter em arranjar no mercado material, de acordo com as normas e o que está protocolado, para "poder socorrer quem pede ajuda neste momento crítico".