Covid-19

O primeiro-ministro da Costa do Marfim e candidato às presidenciais de outubro, Amadou Gon Coulibaly, colocou-se em quarentena voluntária depois de ter contactado com uma pessoa infetada com a covid-19, anunciou hoje o seu gabinete.

"O primeiro-ministro esteve recentemente em contacto com uma pessoa que foi declarada infetada com a covid-19 e, como resultado, e de acordo com as medidas em vigor, decidiu colocar-se em quarentena, embora não apresente sintomas", lê-se numa nota do gabinete do chefe do Governo, noticiada pela AFP.

O primeiro-ministro, de 61 anos, foi nomeado o candidato oficial do Presidente, Alassane Ouattara, que anunciou no princípio do mês que não iria candidatar-se a um terceiro mandato.