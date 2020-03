Covid-19

A crise do novo coronavírus deve privar o setor mundial de transporte aéreo de 252 mil milhões de dólares de receitas este ano, mais do dobro do previsto anteriormente (113 mil milhões).

"Trata-se da crise mais profunda de sempre para a nossa indústria", afirmou o diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Alexandre de Juniac, durante uma conferência telefónica, apelando a governos para ajudarem quando se aproxima "uma crise de liquidez".

"Precisamos com urgência de um pacote de ajuda" e "precisamos desesperadamente de dinheiro", adiantou.