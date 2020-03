Covid-19

O Tribunal Supremo suspendeu a sessão desta quarta-feira, em que estavam previstas as alegações finais, do julgamento do caso sobre a suposta transferência irregular de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, devido à covid-19.

A informação foi hoje avançada à Lusa pela secretaria judicial do tribunal, salientando que está tudo suspenso até novas ordens.

"Julgamento, instrução contraditória, está tudo suspenso. O tribunal está a trabalhar a meio gás, só está a trabalhar uma pessoa por dia na câmara, estamos a cumprir a quarentena preventiva, por isso tudo o que envolva público, pessoas, está tudo suspenso", disse a fonte.