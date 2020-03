Covid-19

Teorias da conspiração que culpam o exército norte-americano pela pandemia, doações de equipamento médico com a bandeira da China e cidadãos chineses a serem repatriados ilustram uma campanha revisionista lançada por Pequim à escala global, alertam analistas.

"Trata-se da primeira ofensiva de propaganda verdadeiramente internacional [do regime chinês] e uma nova linha da frente na guerra global da informação", descreveu Louisa Lim, investigadora e professora na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, num artigo publicado na revista Foreign Policy.

Numa altura em que a pandemia da covid-19 reclama milhares de vidas e paralisa países inteiros, o regime chinês, que é acusado de ter escondido informação crucial durante as primeiras semanas após a doença ser detetada no centro do país, tem desviado a atenção sobre a origem do novo coronavírus, ao mesmo tempo que cultiva a imagem de benfeitor, apesar de indicações do oposto.