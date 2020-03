Covid-19

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da Covid-19, elevando o número de infetados para 26 desde o início do surto do novo coronavírus.

Trata-se de uma jovem de 17 anos, residente de Macau, estudante no Reino Unido, que a 20 de março viajou a partir de Londres para a Hong Kong, informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Quando chegou a Macau, no dia 22 de março, domingo, apresentava sintomas como corrimento nasal e dor de cabeça, tendo sido levada de ambulância para o hospital publico para exames.