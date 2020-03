Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que para a renovação ou não do estado de emergência devido à Covid-19 deve haver "uma ponderação conjunta dos responsáveis políticos com os especialistas no domínio da saúde".

O chefe de Estado falava aos jornalistas no final de uma sessão com apresentações técnicas sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", uma iniciativa do Governo, que contou ainda com a presença do primeiro-ministro, António Costa, dos líderes partidários, das confederações patronais e das estruturas sindicais, que decorreu no Infarmed, em Lisboa, e durou mais de três horas.

Marcelo Rebelo de Sousa começou por afirmar que a periocidade de reuniões como a de hoje será "razoável", antecipando que "no fim do mês" poderá "uma nova reunião para uma avaliação".