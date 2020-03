Covid-19

A Itália aumentou o investimento nos seus hospitais para lidar com o coronavírus, distribuindo mais materiais e ventiladores, mas o processo exige uma verdadeira "revolução no setor da saúde", afirmou hoje o comissário do governo para a crise.

"Precisamos ter mais máquinas, mais camas, mais pessoal. Temos de iniciar uma revolução no nosso sistema hospitalar", disse Domenico Arcuri, numa conferência de imprensa realizada hoje, na sede da Proteção Civil.

O aumento de equipamentos nos hospitais resultou, por exemplo, num crescimento de mais 60% das vagas para cuidados intensivos, passando de 5.343 no início da crise para 8.370 atualmente.