O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, afirmou hoje que os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 foram adiados para 2021 como uma forma de "proteger vidas", devido à pandemia de Covid-19.

"As consequências financeiras do adiamento não foram discutidas e não são a prioridade. Isto (adiamento) é para proteger vidas", afirmou Thomas Bach, numa conferência de imprensa efetuada através de videoconferência com vários meios de comunicação.

O dirigente máximo do COI explicou que as novas datas serão brevemente "discutidas pela Comissão de Coordenação e pelo Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio", embora tudo aponte que a competição se realize, no máximo, até ao verão do próximo ano.