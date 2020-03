Covid-19

O presidente da Câmara de Vila Real alertou hoje para o caso "extraordinariamente preocupante" de 20 utentes e funcionários do Lar Nossa Senhora das Dores infetados com covid-9, obrigando ao isolamento profilático dos restantes idosos e profissionais.

"Perante a gravidade desta circunstância estamos a avaliar acionar o plano municipal de emergência e, caso isso aconteça, a Segurança Social, a instituição e a Câmara Municipal ajudarão a tentar encontrar solução para que esta determinação se cumpra", afirmou Rui Santos à agência Lusa.

O primeiro caso positivo nesta instituição particular de solidariedade social (IPSS), que fica no centro histórico da cidade, foi detetado no domingo, tratando-se de um doente oncológico.