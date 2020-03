Covid-19

O Presidente do Brasil e o homólogo chinês reafirmaram hoje os "laços de amizade" entre os dois países, após uma disputa entre o filho de Jair Bolsonaro e o embaixador da China em Brasília, divulgou a embaixada chinesa.

Bolsonaro e Xi Jinping abordaram por telefone informações e medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, que começou na China, e já fez 34 mortos e infetou 1.900 pessoas no Brasil, detalhou o Presidente brasileiro, através da sua conta oficial no Twitter.

Os líderes discutiram ainda como deverão "expandir" os laços comerciais entre os dois países, apontou o governante.